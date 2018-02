Sanità, Vennitelli e Frattura in visita all’ospedale ‘San Francesco Caracciolo’ La parlamentare del Pd attesa per domani, il governatore arriverà ad Agnone lunedì. Al centro della visita l’attuale situazione in cui versa la struttura

AGNONE – L’onorevole, Laura Vennittelli domani mattina arriverà all’ospedale ‘San Francesco Caracciolo’. La parlamentare del Pd visiterà la struttura sanitaria al confine tra Molise e Abruzzo riconosciuta con il decreto Balduzzi “area particolarmente disagiata”. In passato, tramite una interrogazione parlamentare, la deputata termolese si è occupata delle vicende dell’ospedale agnonese. E dopo la Vennittelli sarà la volta del governatore Paolo di Laura Frattura. Il presidente della giunta regionale è atteso, salvo imprevisti dell’ultima ora, per lunedì 12 febbraio quando verrà ad illustrare il nuovo decreto che indica il ‘Caracciolo’ quale centro reumatologico regionale di riferimento. A Frattura anche il compito di spiegare in cosa consiste l’accordo di confine sottoscritto con la Regione Abruzzo e annunciato dall’assessore alla Sanità, Silvio Paolucci.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.