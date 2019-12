Santa Barbara, la comandante Pezzimenti omaggia i Vigili del fuoco caduti in servizio ad Alessandria

ISERNIA – Celebrazioni in onore di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, questa mattina presso il comando provinciale di Isernia intitolato all’ingegner Eduardo Colangelo di Schiavi di Abruzzo, con la partecipazione della massime autorità civili e militari, del personale dipendente e dei cittadini.

Durante la cerimonia sono state consegnate alcune benemerenze al personale in quiescenza e al personale che ha raggiunto i quindici anni di lodevole servizio. Un momento di viva commozione quando il comandante Raffella Pezzimenti nella sua allocuzione ha ricordato i tre vigili del fuoco tragicamente scomparsi ad Alessandria: «Oggi è una giornata importante per il Corpo Nazionale, una ricorrenza molto sentita ed attesa da tutto il personale, che purtroppo quest’anno si tinge di malinconia e dolore nel ricordare i tre vigili del fuoco del Comando di Alessandria che hanno perso la vita durante un intervento. Ai colleghi Antonino, Marco e Matteo vogliamo dedicare la celebrazione di questa giornata, per onorare la loro memoria, il loro attaccamento al lavoro, la passione e l’amore che avevano per la divisa e nel ricordarli il nostro pensiero va anche agli altri colleghi che hanno sacrificato la propria vita nel compimento del dovere».

Come tradizione nel piazzale sono state eseguite alcune manovre, giochi d’acqua colorata e per concludere lo srotolamento della bandiera tricolore e l’inno di Mameli.