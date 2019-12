ISERNIA – Santa Barbara: i ragazzi dell’Alberghiero prendono i Vigili del fuoco per la gola. Alla cerimonia per le celebrazioni di Santa Barbara, patrona del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, presso la caserma del comando provinciale di Isernia sono stati presenti, questa mattina, i ragazzi dell’ Istituto professionale per i servizi dell’enogastronomia e della ospitalità alberghiera di Agnone. Gli studenti hanno preso parte attiva alla manifestazione occupandosi dell’accoglienza e sostituendosi alle cuoche, per un giorno, nella cucina del reparto. I giovani studenti hanno dato prova delle loro capacità e attitudini professionali, registrando l’apprezzamento degli ospiti. Nella foto gli studenti dell’Alberghiero di Agnone insieme alla comandante dei Vigili del Fuoco di Isernia, l’ingegner Raffaella Pezzimenti, e al Prefetto di Isernia, Cinzia Guercio.