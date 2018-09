Sant’Angelo del Pesco, orsa a zonzo di notte per le strade del paese

SANT’ANGELO DEL PESCO – Orsa con prole a zonzo per le strade del paese. L’episodio si sarebbe verificato questa notte, intorno le 2, a Sant’Angelo del Pesco, comune al confine tra Molise e Abruzzo. L’avvistamento è stato fatto da una ragazza del posto che in quel momento stava passeggiando con il proprio cane. L’orsa, molto probabilmente, si è allontanata dal Parco Nazionale di Abruzzo – Molise e Lazio. Dell’accaduto allertati i Carabinieri forestali. A segnalare il fatto a l’Eco online, il primo cittadino di Sant’Angelo, Nunziatina Nucci, che ammette: “Non bisogna creare allarmismi tra la popolazione, ma la persona che ha fatto l’avvistamento è molto attendibile. Per precauzione abbiamo allertato i Carabinieri forestali che stanno verificando se l’animale è munito di microcip”. (foto internet)