Santi, religiosi e studiosi: passeggiata alla riscoperta della storia agnonese

AGNONE. Un paese di manager, chiese, storici, santi e religiosi. Proprio questo aspetto ha spinto la neo associazione “Giovani Riuniti” a realizzare, nella giornata di ieri, una passeggiata nel cuore del centro storico di Agnone che ha riportato alla luce personaggi noti vissuti nella cittadina altomolisana. L’originale iniziativa è stata svolta in collaborazione con i docenti e la direzione dell’istituto omnicomprensivo “Giuseppe Nicola D’Agnillo” coinvolgendo i ragazzi delle classi prime dei tre istituti superiori (Alberghiero, Itis e Scientifico). Gli studenti hanno avuto l’opportunità di apprendere il vissuto di Baldassarre Labanca, San Francesco Caracciolo, il Beato Antonio Lucci, Luigi Gamberale, San Francesco d’Assisi, Santa Chiara, le Clarisse e i frati Francescani. “L’ evento – hanno affermato i promotori – oltre che essere un grande spunto di apprendimento culturale, promuove l’amicizia e l’interazione tra gli studenti. Un ringraziamento speciale va ad Antonia Di Nucci, anima dell’ iniziativa, a Giuseppe Viscione per le riprese, e a tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita del programma. L’auspicio – hanno aggiunto – è che questa passeggiata nella storia agnonese si ripeta”.