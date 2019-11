Sardine apartitiche e apolitiche, ma il neo-coordinatore di Pescara è il segretario regionale di Sinistra Italiana

PESCARA – «A Daniele Licheri, segretario regionale del partito Sinistra Italiana e neo-coordinatore delle Sardine della provincia di Pescara, oltre ad augurargli un “in bocca al lupo” per la nuova avventura, chiederei, visti i commenti che mi sono arrivati dopo il mio post, di spiegare finalmente a diversi degli aderenti cosa vuol dire definirsi “apolitici” e “apartitici“».

Augusto De Sanctis, noto e combattivo ambientalista abruzzese, torna ad occuparsi delle Sardine dopo aver sottolineato, nei giorni scorsi, la singolare “amicizia” del sedicente leader Mattia Santori con il mondo dei petrolieri. E questa volta lo fa chiedendo conto della sbandierata apoliticità e apartiticità delle Sardine visto che in Abruzzo, precisamente nella provincia di Pescara, il neo coordinatore del movimento è il segretario regionale del partito Sinistra Italiana.

«Onde evitare discussioni infinite su come ho fatto a scrivere che Daniele Licheri, segretario regionale di SinistraItaliana, sia coordinatore provinciale di Pescara delle Sardine, – prosegue De Sanctis sulla sua pagina social – posto qui lo screenshot della pagina abruzzese del neonato movimento con i vari referenti provinciali. È vero che per semplicità avrebbero potuto scrivere anche il cognome e non solo “Daniele” ma è bastato confrontare il numero con quello che ho in rubrica, conoscendolo da anni. E se non vi fidate della mia rubrica, allora vi metto pure la pagina del partito».