Sbanda e finisce contro il guardrail, un ferito in ospedale

Alle 23 di ieri la squadra del Distaccamento di Termoli interveniva sulla SS 87 Km.220+200 (ingresso autostrada A14) per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura, con il solo conducente a bordo, che ha impattato violentemente contro il guard-rail. Sul posto il personale ha provveduto alla

messa in sicurezza dell’auto permettendo un agevole intervento del medico 118 per le cure del caso.

Traffico bloccato fino al recupero del mezzo incidentato ed al ripristino delle condizioni dell’asfalto.

Ad effettuare i rilievi di prassi la Polizia Stradale di Termoli.

Ancora numerosi gli incendi di sterpaglie, canneti ed incolto che, durante la notte, hanno tenuto impegnati il personale di Termoli ed in particolare, intorno alle ore 1.30, un violento incendio di un canneto a bordo strada, in Via del Mare, ha creato problemi alla circolazione veicolare.

Altri interventi per incendi in Contrada Difesa Grande e nel territorio del Comune di Guglionesi.