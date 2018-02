Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli in azione per un incidente stradale avvenuto nella tarda mattina nell’area commerciale di Montenero di Bisaccia. Una vettura, per cause da accertare, terminava la sua corsa sul muretto di recinzione area Eurospin; per uno dei due occupanti riconosciute ferite non gravi da parte di operatori 118 intervenuti sul posto, il secondo occupante è rimasto illeso. Per i rilievi del caso sono intervenuti Carabinieri di Montenero.