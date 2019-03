AGNONE – Sbanda sull’acqua e invade l’altra corsia, scontro in galleria: due feriti alle porte di Agnone.

Incidente stradale, intorno alle ore 17,30, all’interno della galleria sulla provinciale nei pressi dell’uscita per Agnone Nord. Due le auto coinvolte, una Giulietta che usciva da Agnone e un Renegade che procedeva in direzione opposta. Dalle prime ricostruzioni pare che la Giulietta abbia perso aderenza a causa di un rivolo d’acqua che da tempo è segnalato su quel tratto di strada e abbia invaso la corsia opposta finendo contro il veicolo che sopraggiungeva nell’altra direzione. Inevitabile l’impatto a causa del quale sono rimaste ferite due persone, un imprenditore edile agnonese sessantenne e un giovane di 25 anni sempre di Agnone. Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del fuoco del locale distaccamento, una pattuglia dei Carabinieri e l’equipaggio del 118 che ha successivamente trasferito i due feriti in ospedale. Al momento la galleria è chiusa al traffico per permettere la rimozione dei veicoli incidentati. I due feriti non sono in pericolo di vita.