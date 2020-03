Scade la quarantena per i contatti stretti del primo positivo, nessun altro contagio a Roccaspinalveti

ROCCASPINALVETI – «Buongiorno a tutti. Condivido con voi una bella notizia per la nostra comunità. Oggi termina il periodo di isolamento quarantenario domiciliare dei contatti “stretti” relativi al caso Covid-19 verificatosi a Roccaspinalveti. Il concittadino in questione per fortuna sta meglio e resta l’unico caso di positività del paese. Questo non ci deve far abbassare la guardia. Continuiamo ad essere scrupolosi e attenti nei nostri comportamenti. La strada è ancora lunga e in salita. Non facciamoci ingannare dalla nostra realtà locale che, anche grazie a tutti voi, è ben differente dalla situazione generale. Buona domenica».

E’ l’annuncio fatto sui social dalla sindaca di Roccaspinalveti, Claudia Fiore.