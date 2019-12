Scavo in area sottoposta a vincolo archeologico, tre denunciati a Chiauci

I Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia coadiuvati dal Reparto Speciale Tutela del Patrimonio Culturale, a conclusione di un’attività preventiva finalizzata al contrasto dei reati in danno di aree tutelate, deferivano alla locale Magistratura tre persone ritenute responsabili dei reati in spregio alla normativa che tutela il patrimonio culturale nazionale. In particolare i responsabili della ditta esecutrice dei lavori ed altri titolari delle ditte interessate, venivano segnalati all’Autorità Giudiziaria locale, in quanto eseguivano opere in assenza di autorizzazione e in difformità dalla vigente normativa, ponendo in essere opere di scavo e movimento terra su una parte di tratturo inserito in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed archeologico ricadente nel comune di Chiauci. I prevenuti ora dovranno rispondere all’A.G. dei reati in danno del patrimonio culturale.

foto di repertorio