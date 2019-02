Schianto sulla statale Adriatica: muore un uomo, grave una donna

Schianto sulla statale, un morto e una donna ferita gravemente. Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla statale Adriatica, territorio comunale di Torino di Sangro. Due i veicoli coinvolti, una Renault Clio e una Fiat Multipla. A causa delle lesioni riportate nell’impatto è deceduto un uomo residente a Francavilla al Mare, di 46 anni, ed è rimasta gravemente ferita una donna di 43 anni di Lanciano. Sul posto è intervenuto l’elicottero dell’elisoccorso che ha trasferito d’urgenza la donna feritra in ospedale a Pescara in codice rosso. I Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto hanno estratto la donna dalle lamiere e il corpo senza vita dell’uomo a bordo dell’altro veicolo. Per gli accertamenti e i rilievi del caso ha operato un equipaggio della Polizia stradale.

foto di repertorio