Schianto sulla statale: tre veicoli coinvolti, sei feriti in ospedale

La prima partenza, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso, composta da un mezzo e cinque vigili, è intervenuta intorno alle ore 1.45 di questa notte per un incidente stradale avvenuto, nel territorio del Comune di Bojano, sulla SS 17 al Km. 208.200. Nell’incidente, verificatosi tra tre

autovetture, sono rimaste ferite sei persone, tutte trasportate in ospedale dalle ambulanze del 118. Sul posto, per stabilire le cause dell’incidente e per i rilievi incidentali di prassi i Carabinieri di Bojano.