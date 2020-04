Schiavi di Abruzzo dona un ventilatore polmonare al “San Pio”, domattina la consegna

SCHIAVI DI ABRUZZO – Un ventilatore polmonare per l’ospedale di Vasto. Sarà consegnato domattina direttamente al personale sanitario in servizio presso il “San Pio” alla presenza del sindaco di Vasto, Francesco Menna, e del primo cittadino di Schiavi di Abruzzo, Luciano Piluso, fanno sapere gli organizzatori della raccolta fondi. Si tratta di una iniziativa di solidarietà che ha visto coinvolta l’intera comunità del piccolo centro montano del Vastese, composta dai residenti in paese, dai tanti emigrati a Roma ma sempre attaccati al territorio di origine e dagli Alpini di Schiavi. Il prezioso ventilatore polmonare sarà consegnato domattina, dunque, ma la raccolta fondi sta andando avanti ancora in questi giorni, con contenitori situati anche nei negozi del paese, e non è escluso che con il ricavato si possa acquistare magari un secondo ventilatore.