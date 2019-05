Comunali Carovilli, sfida Conti – Berardi: deciderà il Tar Molise

Parola agli sconfitti. Lucia Masciotra: "Perdere per tre voti brucia, ma continueremo a lavorare per Vastogirardi". Dalio Mastrostefano: "Vedere gente piangere per la mia lista ci sprona ad andare avanti"