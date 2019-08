Schiavi meta turistica dei Vip: l’ala destra dell’Inter Matteo Politano in vacanza nel centro montano

SCHIAVI DI ABRUZZO – A Schiavi di Abruzzo, tetto del Vastese, succede anche di entrare al bar “I Sapori della Terra” e prendere una birra o un caffè insieme ad un calciatore della serie A. L’ala destra dell’Inter, Matteo Politano, ha trascorso infatti qualche giorno in totale relax proprio a Schiavi di Abruzzo e precisamente in frazione Salce. E il calciatore, nel corso della mattinata passata in paese, non si è sottratto alle richieste dei tifosi che gli hanno chiesto una foto o un autografo. Nell’immagine pubblicata è insieme al barman Francesco Campati, tifosissimo della Juventus, che però non ha resistito alla tentazione di fare un selfie con un calciatore della serie A.