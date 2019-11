Schiavi si dota di un nuovo scuolabus: domenica la benedizione del mezzo

SCHIAVI DI ABRUZZO – Settantamila euro, denaro ben speso per i bambini di Schiavi di Abruzzo. L’amministrazione comunale del centro montano del Vastese ha acquistato un nuovo scuolabus che andrà a sostituire quello ormai datato e divenuto insufficiente per numero di posti. Il nuovo mezzo sarà presentato alla comunità schiavese nel corso di un evento pubblico previsto per la giornata di domenica. Il programma prevede la santa messa alle ore 15, a seguire la deposizione di una corona di alloro presso il monumento ai caduti di tutte le guerre e alle 16,30 circa la benedizione, da parte del parroco don Antonio Di Palma, del nuovo scuolabus. In chiusura il sindaco Luciano Piluso e i suoi collaboratori dell’amministrazione consegneranno le targhe ricordo ai nati nell’anno 1929. La serata si concluderà con un rinfresco per festeggiare l’arrivo del nuovo scuolabus. Un acquisto che permetterà un più agevole e sicuro trasporto degli alunni presso le scuole dell’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino.

foto di repertorio