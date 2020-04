Schiuma bianca, cattivi odori e soldi “spariti”: ad Agnone scoppia il caso vallone Rivo (VIDEO)

AGNONE. Le immagini che vi mostriamo sono state girate questa mattina, martedì 14 aprile, e si riferiscono al vallone ‘Rivo’ che attraversa via Monsignor Pascucci, nel rione Maiella, ad Agnone. Immagini che non hanno bisogno di alcun commento, che al tempo stesso confermano le denunce dei residenti fatte in passato. In particolare quelle di Vito Patriarca, infermiere dell’ospedale Caracciolo, che a più riprese, e nelle sedi opportune, ha parlato di “fogna a cielo aperto”. Schiuma bianca e cattivi odori con tutto quello che ne consegue (presenza di insetti, ratti e serpenti), nel 2013 avevano spinto l’amministrazione Carosella a predisporre lavori di copertura e incanalamento delle acque con una somma di oltre 30mila euro tramite un mutuo. Ad oggi ancora si attende sapere perché quei lavori non sono mai partiti e soprattutto che fine hanno fatto quei soldi. Rigiriamo la domanda al commissario prefettizio Giuseppina Ferri, insediatasi a Palazzo San Francesco dopo la caduta del sindaco Lorenzo Marcovecchio.