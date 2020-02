Sci da fondo, i risultati del campionato regionale Lazio disputato a Prato Gentile

CAPRACOTTA. Forse la neve al centro-sud deve ancora arrivare, forse siamo ancora in tempo per recuperare una stagione che non è mai iniziata, ma, a metà febbraio, l’attività agonistica dello sci di fondo risulta fortemente ridimensionata. La mancanza di neve, in questo anomalo inverno, ha penalizzato tutto il mondo degli sport invernali e le attività economiche che ruotano intorno alla neve. Calo di presenze turistiche nelle nostre località, poche manifestazioni sportive organizzate e quelle poche dello sci di fondo, come da calendario Fisi (Molise, Abruzzo e Lazio) si sono svolte tutte a Capracotta, sull’anello di monte, con la grande volontà degli organizzatori di portare a termine le gare programmate per la stagione in corso. Dunque ecco tutti i risultati (forniti a l’Eco online da Oreste D’Andrea) dei Campionati Regionali Lazio disputatisi domenica 9 febbraio a Prato Gentile con l’organizzazione a cura del Winter Sport Club Subiaco e con il contributo dello Sci Club Capracotta.

Super Baby femminile Km 1,5 Mass Start TL:

1) Catalano Claudia (2013), Sci Club Capracotta – 11’20”70 – 1° classificata su 3;

2) Capobianchi Aurora (2012), Sci Club Barrea -13’06”24 – distacco + 1’45”54, 2° classificata su 3;

3) Sforza Ilenia (2012), Sci Club Opi -13’54”08 – distacco + 2’33”38, 3° classificata su 3;

Super Baby maschili Km 1,5 Mass Start TL:

1) Carlini Flavio (2013), Sci Club Capracotta – 13’00”60 – 1° classificato su 5;

2) Carnevale Leonardo (2012), Sci Club Capracotta -13’09”95 – distacco + 0’9”35, 2° classificato su 5;

3) Paglione Mattia (2013), Sci Club Capracotta -13’38”00 – distacco + 0’37”40, 3° classificato su 5;

Baby femminile Km 1,5 Mass Start TL:

1) Izairi Rejhana (2011), Sci Club Capracotta – 20’59”99 – 1° classificata su 1;

Baby maschile Km 1,5 Mass Start TL:

1) Gasbarro Davide (2011), US Pescocostanzo – 5’50”20 – 1° classificato su 7;

2) Del Sangro Ennio (2010), US Pescocostanzo – 6’09”67 – distacco + 19”47, 2° classificato su 7;

3) Paglione Riccardo (2011), Sci Club Capracotta – 7’12”16 – distacco + 1’21”96, 3° classificato su 7;

Cuccioli femminile Km 2,5 Mass Start TL:

1) Paglione Ilaria (2008), Sci Club Capracotta – 13’51”01 – 1 ° classificata su 6;

2) Campana Allegra (2009), Sci Club Opi – 13’51”69 – distacco + 0”68, 2° classificata su 6;

4) Nistoroiu Diana (2009), Sci Club Capracotta – 15’34”43 – distacco +1’43”42, 3° classificata su 6;

Cuccioli maschile Km 2,5 Mass Start TL:

1) Del Sangro Giuseppe (2008), US Pescocostanzo – 11’33”80 – 1° classificato su 5;

2) Gasbarro Francesco (2008), US Pescocostanzo – 13’02”11 – distacco + 1’28”31, 2° classificato su 5;

3) D’Amico Riccardo (2009), Sci Club Barrea – 16’03”90 – distacco +4’30”10, 3° classificato su 5;

Ragazzi femminile Km 5 Mass Start TL:

1) Di Tanna Claudia (2007), Sci Club Capracotta – 23’57”31 – 1° classificata su 3;

2) Trozzi Alessia (2007), US Pescocostanzo – 26’43”47 – distacco +2’46”16, 2° classificata su 3;

3) Basile Alessia (2007), Sci Club Alfedena – 30’39”66 – distacco +6’42”35, 3° classificata su 3;

Ragazzi maschile Km 5 Mass Start TL:

1) Tozzi Tommaso (2007), Winter Sport Club Subiaco – 21’30”69 – 1° classificato su 4;

2) Paglione Samuele (2007), Sci Club Capracotta – 23’50”29 – distacco + 2’19”60, 2° classificato su 4;

3) Cera Daniele (2007), Sci Club Barrea – 26’27”42 – distacco + 4’56”73, 3° classificato su 4;

Allievi femminile Km 5 Mass Start TL:

1) Angelaccio Maria (2004), Sci Club Capracotta – 20’03”01 – 1° classificata su 3;

2) Donatelli Stefania (2005), US Pescocostanzo – 22’14”02 – distacco + 2’11”01, 2° classificata su 3;

3) Gismondi Lavinia (2004), Winter Sport Club Subiaco – 28’57”98 – distacco + 8’54”97, 3° classificata su 3;

Allievi maschile Km 7,5 Mass Start TL:

1) Di Bucci Andrea (2005), Sci Club Capracotta – 28’08”85 – 1° classificato su 6;

2) Tozzi Tommaso (2004), Winter Sport Club Subiaco – 28’10”21 – distacco +0’1”36, 2° classificato su 6;

3) Di Santo Leonardo (2005), Sci Club Opi – 28’27”33 – distacco + 0’18”48, 3° classificato su 6;

Giovani/Seniores femminile Km 5 Mass Start TL:

1) Rossi Elga (2003), Sci Club Opi – 31’30”91 – 1° classificata su 3;

2) Rossi Irene (2001), Sci Club Opi – 31’40”20 – distacco +0’9”29, 2° classificata su 3;

3) Micozzi Marianna (1997), Winter S. Club Subiaco – 35’38”49 – distacco + 4’07”58, 3° classificata. su 3;

Giovani/Seniores maschile Km 10 Mass Start TL:

1) Di Iulio Mirko (2003), Sci Club Barrea – 36’09”01 – 1° classificato su 6;

2) Di Cola Vincenzo (2003), Sci Club Barrea – 38’49”38 – distacco + 2’40”37, 2° classificato su 6;

3) Tamburro Tommaso (1987), Sci Club Barrea – 41’05”06 – distacco + 4’56”05, 3° classificato su 6;