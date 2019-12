Scomparsa da tre giorni, si cerca una donna di colore di 42 anni

LARINO – A seguito della comunicazione del Comando Compagnia Carabinieri di Larino in merito alla denuncia di scomparsa della sig.ra Bucci Victorine, nata a Bededjia (CIAD), di 42 anni, residente a Larino alla via De Rosa n. 9, è stato attivato il piano provinciale di coordinamento per la ricerca delle persone scomparse.

La donna è uscita di casa nella serata del 17 u.s., a bordo di una Fiat Panda di colore rosso, per raggiungere il Comune di Termoli e, nelle prime ore del giorno successivo, si è allontanata dall’abitazione ove aveva pernottato, senza dare più notizie di sé.

Sono stati messi in campo tempestivamente interventi, ancora in corso, con uomini e mezzi delle Forze di Polizia, della polizia locale, del Comando dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto di Termoli, con il concorso di squadre di volontari del Servizio di protezione civile regionale.

Si riporta anche la descrizione sommaria della scomparsa:

altezza mt 1,72;

corporatura robusta;

capelli corti neri;

occhi neri.

L’ultima volta che è stata vista indossava blue jeans, cappotto lungo nero e stivali con tacco scuri.

Chiunque individui la suddetta persona è pregato di contattare il numero di soccorso 112.