Scomparso da Trivento: trovato in stato confusionale dentro un capanno

Nel pomeriggio è stato ritrovato il cinquantatreenne di Trivento che da ieri sera aveva fatto perdere le sue tracce.

L’uomo aveva abbandonato la sua auto a circa tre chilometri dalla sua abitazione, in una zona impervia in Contrada Morgitelle nel Comune di Civitacampomarano.

Da ieri notte le operazioni di soccorso sono continuate senza sosta con ricerca di superficie per la bonifica delle zone adiacenti la sua autovettura con squadre di terra e con ricognizioni aeree mediante l’elicottero dell’11mo Reparto volo della Polizia di Stato di Pescara con a bordo tecnici del Soccorso Alpino e più tardi con un elicottero dei Vigili del Fuoco.

Verso le sedici una squadra mista di ricerca ha avvistato l’uomo in un capanno abbandonato nei pressi della sua abitazione in Contrada Montagna a Trivento. La persona è apparsa in buone condizioni di salute, seppur in stato confusionale.

È stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 di Trivento.