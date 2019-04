Scontro tra due auto: un automobilista era ubriaco, l’altro sotto effetto di droga

CAMPOBASSO – I Carabinieri del Stazione di Montagano (CB) della Compagnia di Campobasso, a seguito di uno scontro tra due autovetture, hanno denunciato entrambi i conducenti, due uomini di 40 anni, per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza di droga.

Infatti, la sera dello scorso 20 aprile, le due autovetture, mentre percorrevano la strada statale 87, altezza contrada San Giovanni in Golfo, impattavano tra di loro in quanto una delle due, invadeva l’altra corsia. A seguito dello scontro entrambi subivano alcune lesioni e venivano immediatamente condotti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardarelli del Capoluogo dove venivano visitati dai medici e sottoposti alle prime cure necessarie.

I successivi accertamenti effettuati dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente, anche per mettere in sicurezza la strada, permettevano di ricostruire la dinamica e di accertare successivamente che gli stessi autisti, al momento dell’incidente, erano alla guida, rispettivamente, sotto l’influenza di alcool e di cannabinoidi.

Terminati i rilievi e la rimozione dei veicoli, ai due conducenti veniva ritirata la patente di guida oltre ad essere denunciati alla competente Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Campobasso.

foto di repertorio