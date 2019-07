Scontro fra auto e scooter, un ferito in ospedale

Nel primo pomeriggio una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso è intervenuta per un incidente stradale in Via Colle delle Api dove uno scooter Suzuki ed una Fiat Panda si erano scontrati.

Sul posto si prestavano i primi soccorsi al motociclista poi continuati con il personale sanitario del 118. Il motociclista veniva trasportato in ospedale per accertamenti. La Polizia Municipale effettuava i rilievi stradali di prassi. Anche la squadra del distaccamento di Termoli, questa mattina, poco prima delle 6, interveniva sulla SS483, che collega Termoli a San Giacomo degli Schiavoni, per un incidente stradale tra due autovetture che fortunatamente non risultava di grave entità.