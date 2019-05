Scontro fra mezzi pesanti, un ferito in ospedale: chiusa la Venafrana

La strada statale 85 Venafrana è temporaneamente chiusa al traffico – in entrambe le direzioni – a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 17,800 in località Venafro in provincia di Campobasso.

Il sinistro, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto due mezzi pesanti provocando il ferimento di una persona.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, 118 e Forze dell’Ordine per la gestione del traffico, la pulizia del piano viabile e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Sono in corso le operazioni di rimozione dei tir, da parte dei Vigili del Fuoco di Isernia, che si erano scontrati stamani intorno alle ore nove all’altezza del Centro Commerciale di Venafro sulla SS 85.

Necessaria anche una bonifica a causa di alcuni liquidi dispersi sull’asfalto. Un ferito medicato dal 118, si tratta di uno degli autisti del tir che ha probabilmente provocato il tamponamento. L’esatta dinamica dell’incidente sarà ricostruita delle forze dell’ordine. L’ ANAS presente con proprio personale al più presto provvederà a ripristinare l’importante arteria stradale.