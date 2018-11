Scontro a fuoco per liberare un camorrista: i Carabinieri rendono omaggio al collega Elio Di Mella

CAMPOBASSO – I Carabinieri di Campobasso hanno reso omaggio al collega Elio Di Mella che il 7 ottobre del 1982, durante un servizio di traduzione di un pericoloso esponente della Nuova Camorra Organizzata, rimase vittima dell’assalto che otto malviventi posero in essere per liberare il pregiudicato. Alla breve, ma significativa cerimonia, che ha avuto luogo presso il cimitero di Campobasso, hanno partecipato la vedova del Carabiniere Di Mella, il Comandante Provinciale Tenente Colonnello Emanuele Gaeta, una rappresentanza di Carabinieri del Comando Provinciale, ed i vertici locali, provinciali e regionali dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. La commemorazione è stata officiata dal Cappellano Militare don Giuseppe Graziano.