Scontro sulla statale: auto finisce per ribaltarsi, ferita una donna

Il personale del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Campobasso è intervenuto, nel pomeriggio di oggi, per prestare soccorso in occasione di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 645 al km 10+900; sul posto due autovetture coinvolte, una Kia Sportage ribaltata sulla sede stradale e una Wolkswagen Golf.

Sull’auto ribaltata una donna di 44 anni di Baselice (BN) trasportata in ospedale dal 118 per i controlli del caso. Sulla golf una donna di Riccia di 50 anni.