Scontro sulla statale, una persona resta uccisa nell’impatto

Lungo la strada statale SS158 “Della Valle del Volturno” il traffico è bloccato in corrispondenza del km 24,000, in entrambe le direzioni, in località Rocchetta a Volturno (IS), a causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli. A seguito dell’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona è deceduta. Il traffico è deviato sulla viabilità locale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione ed il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

foto di repertorio