Scontro tra un furgone ed un’autovettura: tre feriti estratti dalle lamiere

Nel pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso è intervenuta al Km 118,700 della SS 87 (agro di Vinchiaturo), per un incidente stradale tra un furgone ed un’ autovettura.

Tre i feriti trasportati al pronto soccorso del capoluogo, uno dei quali, parzialmente incastrato in uno dei veicoli, prontamente liberato da unità dei Vigili del fuoco in collaborazione di personale del 118 intervenuto. Sul posto anche la Guardia di finanza, Carabinieri ed ANAS, ciascuno per quanto di propria competenza. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte delle forze di polizia.