Scrutini in Molise, centrodestra in vantaggio

Scrutinato oltre il 50% delle sezioni, nelle elezioni regionali del Molise la coalizione del centrodestra guidata da Donato Toma resta in testa col 45% dei voti. Segue il Movimento 5 stelle rappresentato da Andrea Greco, col 37% delle preferenze. Indietro il centrosinistra di Carlo Veneziale, al 16,5%.

Si sono chiusi alle 23,00 i seggi in Molise per le elezioni regionali. Hha votato il 52,16% degli aventi diritto. A Campobasso ha votato il 62,69%, a Isernia il 59,67%. Nel complesso i votanti sono stati 173 mila contro i 182 mila delle scorse politiche. Iniziano ora le operazioni di spoglio delle schede che porteranno alla successione di Paolo Frattura (Pd), presidente uscente di una giunta di centrosinistra. Quattro i candidati in lizza: Greco (M5S), Toma (centrodestra), Veneziale (centrosinistra), Di Giacomo (Casapound). Alle politiche del 4 marzo il M5S ha raccolto il 44,79%, il centrodestra il 29,8%, il centrosinistra al 18,1%.