Scudetto, Coppa Italia e Mondiale: gli obiettivi “minimi” di Daniela Sabatino La bomber nata in Alto Molise alle prese con un finale di stagione scoppiettante, ma carica come non mai

AGNONE – Scudetto, Coppa Italia e Mondiale: gli obiettivi “minimi” di Daniela Sabatino. La bomber nata in Alto Molise e originaria di Castelguidone, piccolo centro montano dell’Alto Vastese, alle prese con un finale di stagione scoppiettante, ma carica come non mai. LEGGI L’ARTICOLO DI ANTONIO DEL BORRELLO QUI foto dal profilo Facebook dell’atleta

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.