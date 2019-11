Scuola: cucine istituto Alberghiero, entro gennaio 2020 saranno pronte

AGNONE. Tanto tuonò che piovve. Ad una svolta l’inizio lavori alle cucine dell’istituto Alberghiero di Agnone. Nel tardo pomeriggio di ieri sopralluogo della ditta, la Abitar srl di Venafro, che si è aggiudicata con riserva le nuove opere per un importo di 165mila euro. Si tratta di fondi regionali ai quali la Provincia di Isernia dovrà trovare altri 20mila euro per la coibentazione del tetto. Si tratta di inconveniente dell’ultima ora che ha messo in evidenza alcune infiltrazioni le quali dovranno essere sanate prima dell’ultimazione di cucine e sale. Durante il sopralluogo di ieri presente anche la consigliera provinciale e vice sindaco di Agnone, Linda Marcovecchio che annuncia la partenza delle nuove opere per l’inizio della settimana prossima, burocrazia permettendo. I lavori dovranno essere conclusi entro e non oltre il mese di gennaio. Dunque sembra volgere al termine l’infinita telenovela vissuta dagli studenti dell’Alberghiero che dopo la chiusura del plesso di ‘San Marco’ , carente di certificati antisismici, hanno dovuto arrangiarsi in cucine “prestate” da un ristoratore del luogo. Un problema che va avanti da oltre un anno. Nel frattempo fissata la data dell’open day per il prossimo 14 di dicembre.