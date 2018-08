Scuola “San Marco” non sicura, sindaco Agnone chiede a Toma trasferimento alunni in altre strutture

AGNONE – Scuole sicure, il sindaco di Agnone, Lorenzo Marcovecchio chiede il trasferimento dell’istituto Alberghiero presso l’Itis “Leonida Marinelli”. Affinché ciò avvenga, necessario ultimare le cucine per un importo di 130mila euro. Così alla vigilia della riapertura dell’anno scolastico, Marcovecchio scrive al presidente della Provincia di Isernia, alla dirigente scolastica regionale e al presidente della Giunta regionale sottoponendogli il problema della struttura di “San Marco” dove attualmente sono ospitati gli studenti dell’Alberghiero e gli alunni delle elementari. Dalla missiva, riportata di seguito, confermato anche lo slittamento dell’apertura del polo di Majella al mese di gennaio 2019.

“Come emerso anche nella riunione tenutasi presso la Prefettura di Isernia, essendo ripresi i lavori di costruzione del Polo Scolastico di Agnone, è presumibile ipotizzare un trasferimento degli alunni presso i nuovi edifici a partire dal mese di gennaio 2019 – scrive Marcovecchio -. Tale spostamento comporterà il parziale svuotamento dell’edificio scolastico (ritenuto poco sicuro) di “San Marco” che – in comproprietà con la Provincia di Isernia – ad oggi ospita sia gli alunni delle elementari che gli alunni dell’istituto alberghiero. Ma l’apertura del Polo Scolastico – prosegue il sindaco – porterà, altresì, anche al definitivo trasferimento degli alunni del- le scuole medie che, da quando sono iniziati i lavori di costruzioni del nuovo manufatto, vengono ospitati presso la sede dell’ITIS di Agnone. Quanto sopra viene rappresentato al fine di porre in evidenza e chiedere la cooperazione al fine di ottenere il completo svuotamento dell’edificio scolastico di “San Marco”. Se, infatti, lo stesso viene ritenuto poco sicuro per gli alunni delle elementari, lo stesso dovrà ritenersi tale anche per quelli dell’istituto Alberghiero i quali, a quanto sembra, dovranno comunque restare in quei locali fin quando non verrà edificato il nuovo fabbricato nell’area dell’istituto industriale la cui richiesta di finanziamento è stata avanzata dalla Provincia di Isernia.Bisogna tenere in considerazione che, al fine di favorire il definitivo trasferimento, nella medesima area sono stati già avviati i lavori per la costruzione di quei locali che dovranno ospitare le cucine dell’Istituto Alberghiero. Locali che, a quanto risulta, necessiterebbero di un ulteriore e definitivo intervento economico di circa 130mila euro. Con la presente, quindi, si suggerisce di reperire tali importi, di completare le cucine e di prevedere il trasferimento degli alunni presso l’edificio dell’ITIS di Agnone nelle medesime aule che, oggi occupate dagli alunni delle scuole medie, domani (con l’apertura del polo) verranno liberate. Tale manovra – conclude la nota – consentirà, quindi, di mettere in sicurezza tutti gli alunni dell’edificio di ‘San Marco’ senza dover attendere la costruzione del nuovo immobile”.