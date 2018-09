Scuola, suona la campanella per 38mila studenti molisani

CAMPOBASSO – In Molise il nuovo anno scolastico inizierà il 13 settembre, anche se in molti casi diversi istituti riapriranno giovedì 20 settembre complice le verifiche sulle strutture dopo il sisma di metà agosto. In occasione dell’avvio delle attività didattiche l’Ufficio scolastico regionale (Usr) ha fornito alcuni dati: sono 38.079 gli studenti, di cui 1.078 con disabilità, che per la prima volta, o in continuità, frequenteranno le lezioni nelle 2.052 classi distribuite sull’intero territorio regionale. Di seguito la distribuzione tra le due province. Campobasso: 28.464 alunni di cui 3.784 dell’infanzia, 8.227 primaria, 5.605 primo grado e 10.848 secondo grado. A Isernia 9.615 alunni di cui 1.632 infanzia, 3.001 primaria, 1.918 primo grado e 3.064 secondo grado. Per quanto riguarda il personale docente i posti in organico di fatto, al 29 agosto, sono: Campobasso 2.590, Isernia 901, mentre gli insegnanti di sostegno sono 560 a Campobasso e 163 a Isernia.