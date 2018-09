Scuole, Greco (M5s)  va dai Vigili del fuoco: “Chiederemo verifiche su istituti San Marco e Pietro Micca”

AGNONE – Il Movimento 5 stelle presenterà presso il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Isernia una richiesta di verifica statica in merito ai plessi scolastici di via Pietro Micca (ex scuola media) e San Marco (elementari e Alberghiero). E’ quanto annunciato dal consigliere regionale Andrea Greco durante l’incontro avuto nella serata di ieri con una nutrita delegazione di genitori, che chiedono l’immediata apertura del nuovo polo scolastico di Maiella i cui lavori procedono a singhiozzo.

La struttura non aprirà per giovedì 13 settembre, giorno in cui è previsto il suono della prima campanella, con Greco che si è detto pronto ad iniziative eclatanti. Alla base della mancata consegna del polo scolastico il ritardo dei pagamenti da parte della Regione Molise alla ditta che sta eseguendo l’opera.

“Si scherza sulla pelle dei nostri ragazzi mentre la terra continua a tremare – ha detto Greco –. Quella del polo di Maiella è una situazione inaccettabile che va risolta perentoriamente senza ma e senza se. Ancora una volta – ha proseguito l’esponete pentastellato – invito Toma e la sua giunta a farsi un esame di coscienza perché gli studenti dell’alto Molise meritano scuole sicure al pari di tutti gli altri ragazzi”. Della vicenda interpellato anche il senatore 5 stelle Fabrizio Ortis.