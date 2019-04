Seconda Guerra mondiale, Pescopennataro omaggia i soldati polacchi

PESCOPENNATARO – Una targa commemorativa in memoria dei soldati polacchi che nel 1943 combatterono a Pescopennataro la vittoriosa “battaglia per la libertà”. E’ quella che sarà scoperta venerdì 12 aprile in via Rio Verde nel centro altomolisano. Alla cerimonia, prevista per le ore 11,00, prenderanno parte il sindaco di Pescopennataro, Pompilio Sciulli, il prefetto e questore di Isernia, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, l’assessore regionale, Nicola Cavaliere. Il programma prevede la presenza del capoufficio consolare dell’Ambasciata polacca a Roma, Agata Ibek-Wojtasik; dell’ambasciatore polacco presso la Santa Sede, Janusz Kotanksi, dello storico Krzysztof Piotrowski, del professor Antonio Arduino, testimone della battaglia del ’43. Inoltre sarà letta una lettera a firma del ministro Jan Jozef Kasprzyk, capo dell’ufficio per i reduci di guerra e vittime di persecuzioni. Infine dopo la benedizione della targa affidata al parroco di Pescopennataro, don Erasmo Litterio, prevista la deposizione di una corona di fiori da parte delle autorità italiane e polacche.