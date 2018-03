Tutto secondo copione: Magnacca fa campagna elettorale, Rotondi si prende la poltrona.

Un solo seggio a Forza Italia e la sindaca originaria di Castiglione Messer Marino resta a fare l’amministratore locale a San Salvo.

Salvo sorprese dell’ultima ora nel collegio proporzionale per la Camera di Chieti-Pescara saranno eletti altri 5 deputati: Vacca e Torto (Cinque stelle), Rotondi (Forza Italia), Comaroli (Lega), D’Alessandro (Pd).

Gianfranco Rotondi invece, paracadutato in Abruzzo, prende per grazia ricevuto l’unico seggio di Forza Italia. Per la serie, Tiziana Magnacca ci ha messo la faccia, ma Rotondi si prende la poltrona. Tutto secondo copione…