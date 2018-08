I segreti dell’apicoltura “Top Bar” con gli esperti Fontana e Valentini

MONTEBELLO DI BERTONA (PE) – L’Associazione Culturale Montanari Bertoniani organizza questo corso gratuito di apicoltura Top Bar tenuto da due ospiti d’eccezione: Paolo Fontana e Marco Valentini.

«Una giornata utile per sapere cosa ognuno di noi può fare per salvare le api e continuare a mangiare miele leccandosi le dita», spiegano gli organizzatori.

L’appuntamento è per domenica 26 agosto 2018

SESSIONE TEORICA – sede del Parco

h 9.00- 12.30 – Farindola (PE)

– Il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e la tutela dell’Apis Mellifera Ligustica con Giorgio Davini

– L’arnia Top Bar per un’apicoltura naturale e famigliare

– Gestione di un’arnia Top Bar: costruzione; popolamento; controllo Varroa; smielatura e invernamento

– La carta di San Michele all’Adige, un modello per la tutela della biodiversità dell’Apis Mellifera

Pausa lavori e trasferimento (PE) per pic-nic* h 13.00 – 14.30

SESSIONE PRATICA – Stinzia Bertoniana

h 15.00 – 18.00 – Montebello di Bertona (PE)

Gestione di un’arnia Top Bar (gruppi di max 20 persone, con maschera e guanti propri)

Per i più piccoli: laboratorio di smielatura di favi Top Bar

EVENTO GRATUITO A NUMERO CHIUSO

Per iscrizioni inviare una mail: arniatopbar@gmail.com

Tel. 339.1462315 – 339.3921209

«Viste le numerose iscrizioni ricevute, nel caso in cui qualcuno non riuscisse a venire, vi preghiamo di comunicarcelo in tempo utile, in modo da poter consentire ad altre persone di partecipare» aggiungono gli organizzatori.

*Pranzo libero, con le specialità di street food locale di Maracantzibo d’Abruzzo