Seimila guanti in lattice bloccati per sciopero in un deposito, la Polizia effettua la consegna in ospedale

In questi giorni di emergenza coronavirus l’unità, la collaborazione e la solidarietà sono fondamentali per fermare il virus.

A Brescia i poliziotti della Questura hanno prelevato seimila guanti in lattice, destinati al reparto di chirurgia degli Spedali di Brescia, che erano rimasti fermi in un deposito bresciano a causa di uno sciopero dei corrieri.

La segnalazione, fatta dall’azienda donatrice attraverso la pagina Facebook della Questura di Brescia, ha permesso di risolvere il problema e il materiale “urgente” è giunto direttamente a destinazione in un paio di ore.

Anche oggi, sempre a causa dello stesso sciopero, è stato consegnato il materiale sanitario in altre due case di cura.