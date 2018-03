Selecontrollo cinghiali, partono i censimenti sul territorio

VASTO – Lunedì 19 marzo, alle ore 17:00, presso gli ex palazzi scolastici in Via G. Rossetti 1, a Vasto (stesso palazzo della Polizia municipale), si terrà un incontro con i tecnici della Regione Abruzzo e dell’ISPRA, e tutti i censitori abilitati sulle specie cinghiale, cervo e capriolo, per pianificare le operazioni di censimento alle suddette specie, previste per i giorni 24 e 25 marzo e 7 ed 8 aprile, in tutto il territorio dell’ATC Vastese.

A darne notizia il presidente dell’Atc Vastese Antonio Campitelli.