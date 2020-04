Senza fissa dimora, espulso giovane cittadino tunisino

ISERNIA – Oltre ai controlli serrati in città e sulle arterie stradali della provincia con lo scopo di garantire il rispetto delle misure varate per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, continua anche l’attività di controllo e contrasto al soggiorno irregolare nei confronti di stranieri presenti in Provincia di Isernia.

In particolare nella mattinata il personale dell’Ufficio Immigrazione, che continua senza sosta i controlli sulla regolarità dei documenti di soggiorno degli stranieri della Provincia, ha proposto al Prefetto della Provincia di Isernia, un decreto di espulsione a carico del cittadino diciannovenne nato in Tunisia ed in Italia senza fissa dimora.