Senza strade e ora anche senza cucine, l’agonia dell’Alberghiero di Agnone

AGNONE – «Per gli studenti dell’alto vastese, che ogni mattina raggiungono le scuole di Agnone, il viaggio quotidiano si fa sempre più difficile. La Regione Molise e la Regione Abruzzo avrebbero dovuto mettere a disposizione dei mini bus per poter percorrere la ex statale Istonia, invece sono costretti a servirsi degli autobus di linea impegnando circa un’ora e un quarto per andare a scuola e tornare a casa, ogni giorno, nonostante i proclami».

Così Andrea Greco, consigliere regionale del Molise, a commento del nostro ultimo servizio sui disagi incontrati dagli alunni che dall’Alto Vastese si recano negli istituti scolastici di Agnone.

«Ma non è tutto. – continua Greco – Questa mattina sono stato all’alberghiero di Agnone, un istituto alberghiero che attualmente è senza laboratori di cucine. Assurdo. Ho parlato con i rappresentanti di classe, studenti demoralizzati, che hanno tanta voglia di imparare ma che si sentono letteralmente abbandonati. Uno di loro mi ha detto: “Noi lavoriamo con tanto entusiasmo nonostante l’inadeguatezza dei locali e la mancanza di una cucina idonea per svolgere al meglio tutte le nostre attività.” Un privato ha messo a disposizione delle cucine provvisorie, che il comune si è impegnato a sistemare in poco tempo, ma la Regione e la Provincia devono intervenire al più presto per dare a questo istituto un laboratorio in grado di consentire alla scuola di svolgere al meglio tutte le sue attività. In particolare, considerando che Agnone è territorio di storiche pasticcerie, l’istituto alberghiero ha realizzato il progetto Master Cake al quale ha aderito una delle più note aziende dolciarie della città. Ma anche questa attività non può partire senza adeguati laboratori di cucina e pasticceria. Scuole come l’alberghiero di Agnone hanno davvero un ruolo strategico per la tradizione e per l’occupazione del territorio. Basti pensare che solo nell’ultimo periodo alcuni ex alunni di questa scuola hanno aperto un bar e due ristoranti. Non solo. Questo istituto è sede nazionale della Proclamazione del Prodotto Topico. Le strutture scolastiche devono offrire il massimo ai docenti e agli alunni. Devono metterli nelle condizioni di lavorare al meglio, di farlo in sicurezza e con le strumentazioni migliori».