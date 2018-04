VASTO – Venerdì 6 aprile dalle ore 18:00 si terrà l’incontro dal titolo “SEPARAZIONE: tra il dire ed il fare c’è di mezzo i figli”.

«Un tema di grande attualità, saper affrontare la separazione in modo sereno e consapevole dove il bene di ognuno si traduce nel bene di tutti, genitori e figli, anche se non più sotto lo stesso tetto» commentano gli organizzatori.

Relatori:

Avv. Nicola Artese (Avvocato)

Dott. Fabio Cieri (Psicologo, Psicoterapeuta)

Dott.ssa Incoronata Marinucci (Psicologa, Psicoterapeuta)

Dott.ssa Valentina De Marco (Psicopedagogista)

Dott.ssa Luana Pitturelli (Psicologa dell’età evolutiva)

L’incontro, che avrà luogo presso il Centro Servizi Culturali, Vasto, via Michetti 63, è organizzato dall’Associazione Phantásia con il patrocinio dell’Ordine degli psicologi della regione Abruzzo e del Comune di Vasto.

«L’associazione di promozione sociale e a tutela della famiglia, PHANTA’SIA, presenta una conferenza divulgativa gratuita allo scopo d’informare in merito alle dinamiche psicologiche e comportamentali che sottostanno alle base delle separazioni genitoriali. – si legge in una nota stampa – Saranno affrontati anche gli aspetti giuridico-legali e pratici, nel momento in cui la separazione si è avviata. Nel corso della conferenza verranno esplorate da Fabio Cieri le dinamiche edipiche alla base della crisi di coppia nella fase post parto. Luana Pitturelli ci parlerà dei vissuti emotivi dei figli in base all’età e al momento della separazione: cosa e come comunicare ai propri figli. Incoronata Marinucci affronterà la sindrome da alienazione genitoriale, i suoi sintomi, quali conseguenze, e come poter essere dei genitori sani, nonostante non si è più coppia. Punto fondamentale della conferenza sarà l’esplorazione delle dinamiche comportamentali dei minori a fronte dei comportamenti “dannosi” attuati dai genitori, consapevoli o inconsapevoli, in cui spesso perdono di vista il bene dei propri figli».