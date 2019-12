Serata danzante senza autorizzazioni, blitz della Polizia e scattano le sanzioni

Nel corso dell’ultimo mese, il personale della Divisione P.A.S.I. – Squadra Amministrativa, nell’ambito dei controlli dei locali di pubblico intrattenimento e spettacolo nonché di locali quali ricevitorie VLT e sale SLOT, ha effettuato numerosi controlli volti a verificare la presenza di eventuali irregolarità circa il rispetto della normativa di settore con particolare attenzione alla tutela dei minori.

In quest’ottica, nei giorni scorsi è stato sottoposto a controllo amministrativo un esercizio pubblico dedito all’attività di ristorazione, che aveva pubblicizzato una serata con intrattenimento danzante che prevedeva la presenza di un disk jockey con relativa consolle per la diffusione della musica con impianto elettronico ed acustico senza essere, tuttavia, in possesso delle dovute autorizzazioni comunali.

Nel corso della serata, al momento del controllo, è stata accertata la presenza all’interno del locale di oltre 250 persone. Sono stati identificati dagli agenti della Squadra amministrativa i titolari dell’esercizio commerciale che, come detto, non erano in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Gli operatori hanno sanzionato l’esercente per la violazione di cui all’art. 666 codice penale per esercizio di spettacoli o trattenimenti pubblici in assenza di licenza prevista dall’art. 68 TULPS e per la violazione di cui all’art. 681 del codice penale, per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento senza aver osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica, come previsto dall’art. 80 TULPS. Inoltre, è stata intimata ai titolari del pubblico esercizio di provvedere all’immediata cessazione dell’attività illecita.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati alla verifica delle necessarie comunicazioni al Comune circa gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio e al versamento delle imposte sui diritti di autore (SIAE).