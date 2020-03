Serrata generale: tutto chiuso tranne farmacie e supermercati, si attende solo la firma di Conte

Le Regioni pressano il Governo centrale per un ulteriore inasprimento delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid19. La richiesta è quella di una serrata generale. Tutto chiuso, fabbriche, attività, qualsiasi cosa, fatta eccezione per farmacie e gli esercizi che vendono prodotti alimentari. Capofila la Lombardia, molte altre Regioni, in particolare quelle a guida centrodestra e Lega, hanno sottoscritto una formale richiesta al Governo. Il nuovo decreto, lo si apprende da fonti interne alla Giunta regionale d’Abruzzo, sarebbe in via di preparazione e potrebbe essere siglato dal premier Conte anche nel corso della serata. In caso contrario ogni Regione provvederà in proprio e in autonomia, disponendo la chiusura di tutte le attività sul proprio territorio di competenza. «Questa sera mi collegherò in diretta per darvi alcuni importanti aggiornamenti» annuncia infatti il premier sui social. Alle 21,40 il capo del Governo parlerà alla nazione.

Francesco Bottone