Servizi, Alessio Monaco nuovo presidente di “Ops Spa”

CHIETI – Dopo l’elezione da parte dell’assemblea dell’ 11 giugno scorso, si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione della OPS SpA , società di servizi della Provincia di Chieti. Presidente e amministratore delegato Alessio Monaco, sindaco di Rosello. Vice presidente Graziella Di Filippo di Vasto, designati dalla Provincia e consigliere Federico Gallucci indicato dal comune di Chieti. Il presidente a conclusione del consiglio di amministrazione, dopo aver ringraziato il presidente Pupillo ed il vice presidente Scopino, con delega alle partecipate, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è quello di rendere la OPS sempre più vicina ai bisogni dei comuni e soprattutto alle esigenze dei cittadini della provincia di Chieti. Ci sono molti progetti che metteremo in campo per migliorare la qualità dei servizi che eroghiamo e per incrementare i settori di intervento oltre quelli sulla sicurezza e sull’informazione che svolgiamo”.