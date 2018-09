Servizio civile, 14 posti a disposizione nei comuni nell’Alto Sangro

CASTEL DI SANGRO – Ancora pochi giorni a disposizione per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni per presentare domanda in uno dei progetti di Servizio Civile ricompresi all’interno del Bando Nazionale e del Bando Regionale pubblicati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tante le opportunità anche nell’Alto Sangro, con ben 14 posti ripartiti nei progetti del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell’Aquila.

Di seguito l’elenco dei progetti con le relative sedi di attuazione divisi in settori/aree di intervento:

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, INTERVENTI DI ANIMAZIONE NEL TERRITORIO

ALT! Cantiere culturale in corso, 8 volontari, di cui 2 presso la sede di Castel di Sangro del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell’Aquila;

Sull’onda di Anywave [Progetto Sperimentale, Bando nazionale], 13 volontari, di cui 2 presso la sede di Castel di Sangro del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell’Aquila;

Tanti pezzi nel mosaico, 2 volontari presso l’Ass. Volontari Barrea;

PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE – VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI MINORI

Scopri, conosci, ama, 6 volontari, di cui 2 presso il Comune di Rivisondoli e 2 presso il Comune di Scontrone.

ASSISTENZA DISABILI

Noi con voi, 9 volontari, di cui 4 presso l’ANFFAS ONLUS – Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali (Castel di Sangro).

La domanda deve essere recapitata entro il 28 settembre 2018 in una delle seguenti modalità:

a mano presso la sede dell’Aquila del CSVAQ (c/o Casa del Volontariato – Via Saragat, 10 – loc. Campo di Pile) – entro le ore 18:00 del 28 settembre 2018;

a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell’Aquila – c/o Casa del Volontariato – Via Saragat, 10 (loc. Campo di Pile) – 67100 L’Aquila;

tramite PEC all’indirizzo serviziocivile@csvaqpec.it esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata intestata allo stesso candidato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale pena l’esclusione.

Il Centro di Servizio per il Volontariato organizza per lunedì 24 settembre, a partire dalle ore 17:00, presso la sede del CSVAQ di Castel di Sangro (Via Costa Calda, 1 – ex Palazzo del Principe), un evento informativo per presentare i progetti a tutti i ragazzi interessati.

Per informazioni:

telefono: 0864.847344

e-mail: casteldisangro@csvaq.it

web: www.csvaq.it