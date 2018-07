Servizio idrico, Comune di Agnone comunica interruzione in diverse zone della città

AGNONE – IL Comune di Agnone rende noto che nella giornata odierna, mercoledì 25 luglio, dalle ore 9,00 e fino alle ore 13,00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle seguenti zone: corso Vittorio Emanuele, Vico Polito, via Cavour, corso Garibaldi, via Campanella, Piazza Plebiscito, Vico De Stefano, Salita Tamburri. L’interruzione è stata programmata dall’ufficio idrico per procedere all’installazione di apparecchiature di controllo nell’ambito del programma “Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza della rete idrica comunale”. I tempi di interruzione – spiegano ancora i tecnici – potrebbero variare e sono conseguenti alle modalità e allo svolgimento delle operazioni. In caso di necessità i lavori proseguiranno anche per il giorno 26 luglio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0865.723226 – 335.6680394