Ottanta anni per entrambi di cui sessanta trascorsi appassionatamente insieme. E’ così che i quattro figli, le tre nuore, il genero e gli otto nipoti hanno inteso festeggiare Antonio Marcovecchio e Carmela Giaccio. Per l’occasione l’allegra comitiva si è trasferita in una tenuta in Val d’Elsa in provincia di Siena, dove i Marcovecchio ha trascorso giornate indimenticabili tra natura, arte, cultura e buona cucina che di fatto consacrano l’annata 2018.