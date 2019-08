Sesso con minore, arrestata una quarantenne molisana

I Carabinieri della Stazione capoluogo di Campobasso hanno rintracciato e tratto in arresto un donna 40enne del luogo. La stessa, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d ’Appello di Campobasso, alcuni anni fa si era resa responsabile di atti sessuali continuati con minorenne, fatti avvenuti in questa provincia nell’ anno 2009. La stessa dovrà espiare una pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.

I militari, dopo averla rintracciata presso la sua abitazione e tratta in arresto, l’ hanno accompagnata alla più vicina casa di reclusione dandone informazione all’ Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento.