Settanta candeline per Argentina Labbate che oggi, giovedì 20 febbraio, taglia l’importante traguardo. Auguri speciali ad Argentina arrivano dai suoi familiari, in particolare dal marito Giuseppe e dai figli Pina e Angelo, ai quali si uniscono quelli di tutti familiari, della comunità di Villacanale e dai tanti amici e amiche. Ad Argentina l’augurio di buon compleanno anche da parte dei componenti della Protezione civile di Agnone, di cui è parte integrante, dall’Associazione “La Repubblica di Maiella” che, in occasione della festa della Madonna della Libera, ha avuto modo di apprezzarne doti umane e di esperta cuoca, e dalla redazione de l‘Eco online.